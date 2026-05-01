5月1日から山崎製パン株式会社の人気商品『ランチパック』と東京大学のコラボ商品が発売される。【写真】「食べたら頭が良くなる？」と話題！東大×ランチパックコラボ東大×ランチパック「この企画は東京大学の創設150周年記念事業の一環として、始まったものです。発売前日には東京大学の公式Xで、《本学学生たちのアイデアから生まれた東大コラボのランチパックが、いよいよ明日発売となります》と投稿。続けて、《気になるお