「日本は強すぎる」「アジア最強と認定」日本代表の“W杯メンバー26人”予測に韓国メディアが衝撃！「弱点がない」
サッカーダイジェストWebでは、「北中米ワールドカップに臨む森保ジャパン理想の26人」と題し、識者が提言する日本代表のW杯メンバーを数日に渡って掲載している。
その推奨布陣のひとつに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ソン・フンミンがいても韓国は勝てるのか？ 日本は強すぎる。アジア最強の戦力だと認定。『W杯メンバーに弱点なし』」と見出しを打った記事を掲載。「日本の精鋭メンバーの強さは明らかだ」と報じた。
同メディアは、日本代表の各セクションの顔触れを見て、こう見解を示している。
●FW
「攻撃陣には、フェイエノールトの上田彩世、ボルシアMGの町野修斗、NECの小川航基が選出されるとみられる。町野の経験と小川の安定感はどちらも貴重だが、日本は今のところ今シーズン、フェイエノールトで華々しく活躍している上田に大きな期待を寄せている。リーグ戦19試合で18ゴールを挙げ、すでに得点王の座を獲得したようだものだ」
●シャドー、ウイングバック
「日本が誇る中盤は、全員ヨーロッパ組の選手で構成されている。２列目を見てみると、久保建英（レアル・ソシエダ）、伊東純也（ヘンク）、三笘薫（ブライトン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、鈴木唯人（ともにフライブルク）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）らが名を連ねている。中心だった南野拓実（モナコ）は十字靭帯断裂のためワールドカップ出場を逃したが、日本の２列目はヨーロッパのどのチームにも引けを取らないレベルにまで成長している」
●ボランチ
「３列目にも欧州組の選手が揃っている。鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、守田英正（スポルティング）、遠藤航（リバプール）、佐野海舟（マインツ）が、森保一監督によって選出されると予想されている。鎌田と遠藤が中盤を牽引する可能性が高いが、鎌田は長期の負傷をしている。キャプテン遠藤のリバプールでの出場時間が限られていることも、日本にとって依然として懸念材料となっている」
●最終ライン
「守備陣もヨーロッパ出身の選手で構成されている。菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、伊藤洋輝（バイエルン）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）らが代表入りする可能性が高い。しかし、主力となるはずの冨安がまだ回復途上であることは、日本にとって懸念材料となるだろう」
●GK
「ゴールは鈴木彩艶（パルマ）が守るだろう。バックアップとしては早川友基（鹿島アントラーズ）、小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）が有力だ」
記事は、「日本はソン・フンミンやイ・ガンインのようなスーパースターはいないものの、攻守両面で強力な戦力を誇っている」と締め括っている。
26人の顔触れを見て、改めて森保ジャパンの選手層の厚さに驚嘆したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
