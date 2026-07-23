佐野海舟
『佐野海舟』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月2日
-
佐野海舟の今夏移籍が困難か、クラブSDは苛立ち「全く気に入らない」
マインツSDは「最悪のシナリオは絶対に起こらない」と引き留めに強い意欲
サッカーダイジェストWeb
-
佐野海舟の移籍金が108億円超え、英名門クラブが争奪戦へ
英紙が移籍金を6000万ユーロ（約109億円）前後と予測しており注目が集まる
ココカラネクスト
2026年8月1日
-
W杯帰国後の佐野海舟が蒲田の銭湯に通い、利用客を驚かせる
大田区の「蒲田温泉」に帰国後2度訪れ、黒湯で疲れを癒やしていたとのこと
デイリースポーツ
-
佐野海舟にミランが関心、プレミア勢との争奪戦に発展するか
伊メディアは「現代サッカーで求められる特徴を持つ」と高く評価した
サッカーダイジェストWeb
-
マインツMF佐野海舟の去就は「オファーあれば検討」SD務める人物が言及
5000万ユーロ超の評価額に見合うオファーがあれば、売却を検討するとのこと
SOCCER KING
2026年7月27日
2026年7月25日
2026年7月24日
-
日本代表MF佐野海舟が渡欧「正直、実力不足」世界最高峰への挑戦覚悟
W杯ベスト32敗退を「実力不足」と総括し高いレベルの環境が必要と強調
共同通信
-
佐野海舟がマインツ合流へ出発、プレミア移籍の可能性にも言及
リバプールが6000万ユーロ超の提示を準備と報じられ、移籍の去就に注目が集まっている
スポニチアネックス
-
プレミアリーグで日本人選手が10人に迫る可能性、韓国メディアが注目
鈴木彩艶や守田英正ら移籍が噂される選手を含め計10人に迫るとみられる
サッカーダイジェストWeb