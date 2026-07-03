田中碧
『田中碧』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
2026年7月21日
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スペインを世界制覇に導いた名将が、東京五輪で日本撃破後に見せた行動
指揮官デ・ラ・フエンテ監督は東京五輪で日本を下した実績を持つ温和な名将
サッカーダイジェストWeb
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田中碧がリーズから放出される可能性、地元メディアが売却候補として名指し
地元記者は中盤の層の厚さとキャピタルゲインを理由に売却の可能性を示唆
サッカーダイジェストWeb
2026年7月17日
2026年7月12日
2026年7月5日
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ブラジル戦の逆転負けで見えたことを総括 森保ジャパンの課題
東京五輪世代が8年間で成長も、個の力の差が改めて浮き彫りになった
FOOTBALL ZONE
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「這い上がります」成長を誓った田中碧の投稿に注目集まる
「這い上がります」と成長を誓う投稿に久保や鎌田らが温かい言葉を残した
THE ANSWER