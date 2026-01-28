¡Ú ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿ ¡Û¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÇº¤ß¹ðÇò¡¡µÞ¤Ê¥Ü¥±¤ËÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼ÉÔ°Â¤¬¤ë¡Öº£Æü¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯ ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£7¿Í¤¬¥¹¥®Ìô¶É¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î7¿Í¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂç¶¶¤µ¤ó¤òÀèÆ¬¤Ë½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¿©¤Ù²á¤®¤Æ ¤ª¿¬¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡Ä¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¤¤ç¤¦¤Ï³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¼èºà¿Ø¤Ë°§»¢¡£
Â³¤¤¤Æ¤½¤ÎÎÙ¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¡¢à¹â¶¶¶³Ê¿¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹á¤È¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤Æ¤´°§»¢¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤«¤é¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ä¤Ê¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè·î2Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë7¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤¬½é¸ø³«¡£CM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î18ÆüÈ¯Çä¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò10ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢à¡Ö¥¹¥®Ìô¶É¡×¤Î¡Ö¥¹¥®¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬²Î»ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡Ê¥À¥ó¥¹¤Î¡Ë¿¶¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤·¥¹¥®¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤á¤È¡¢º£·î29Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×Dance Practice±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ïà¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤È¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¥¹¥®¤ë¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥®Ìô¶É¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶áà¡»¡»¥¹¥®(¡Á¤·²á¤®)á¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö¸º¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¡×¤È²óÅú¡£àËÜÅö¤Ë°ìÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Äá¤È¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢àËÍ¤Î²È¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¸º¤ëÎÌ¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢¹â¶¶²È¤Î¤ªÉ÷Ï¤»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡£à¤â¤¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤À¤±¤¬10¸Ä¤¯¤é¤¤¥Ö¥ï¥¡¤Ã¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¤â¤¦ÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËËÍ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Îºß¸Ë¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Äá¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤«¤éàÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡¢¤¤¤äÇã¤¤¥¹¥®¤ä¤«¤é¤ä¤íá¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤½¤¦¤ä¡¢¤½¤¦¤ä¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»ê¶Ë¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê°Õ¸«¤Ë¹Ô¤¾ì¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢à¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡Ö¿Íµ¤Ìµ¤µ¥¹¥®¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¡Á¤¤á¤ÈÊÑ´é¡£
¤½¤Î¸å¤âÂç¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤À¤±ÊÌ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÆæ¤Î¸À¤¤Ìõ¡£Âç¶¶¤µ¤ó¤«¤éà¥¹¥®Ìô¶É¤ä¤Ã¤¿¤é¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤À¤±¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤èá¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Ò¤é¤á¤¤¤¿É½¾ð¤Çà³Î¤«¤Ë¡ª¤¸¤ã¤¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥®Ìô¶É¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹²¶¡£¤Ø¤Ã¤Ø¤Ã¤Ø¤Ã¤Ø¤Ã¤Ø¡Äá¤ÈÁá¸ý¤Ç¥Ü¥±¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©º£Æü¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öº£Æü¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¯¤ë¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¿¤ó¡©ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢à¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃý¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂç¾Ð¤¤¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
