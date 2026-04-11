2025年11月、中国政府が自国民に対し日本への渡航自粛を要請。しかし、中国人も多く来店していたように見えた人気とんこつラーメン店『一蘭』は、各店で相変わらずの行列を作っている。店舗では、半個室のような空間でラーメンが食べられる味集中カウンターや、プレートを各席のボタンに置くことで替玉が注文できるシステムなど、独特な店づくりも特徴で、中央に唐辛子ベースの「赤い秘伝のたれ」がのったとんこつラーメンは、今や