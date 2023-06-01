IIJが3月25日に海外向けのeSIMサービス「IIJmio 海外eSIM」を開始しました。3月下旬に韓国・ソウルに行ったので、さっそく使ってみることにしました。料金体系に2つのプランがあるので、どちらも試してみました。 韓国でIIJmio 海外eSIMをテスト 「IIJmio 海外eSIM」は現時点ではアプリはなく、ブラウザからの購入となります。ユーザー登録不要で買えますが、後々のことを考えて登録を済ませ、韓国の