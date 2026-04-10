2025年4月に週刊文春で不倫疑惑を報じられ、一時は活動休止状態となった女優の永野芽郁（26）のイベント情報がファンの間で話題だ。【もっと読む】永野芽郁は1年経たずに地上波全国放送に復帰…渡部建は5年半過ぎても復帰できないお気の毒4月8日、本人のインスタグラムのストーリーズでは、6月21日に発売される写真集「MAGNOLIE」についての情報が公開された。さらに7月に横浜・大阪・福岡でトークイベントが開かれることも明