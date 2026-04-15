創立130年を超える名門校である国立・筑波大学附属中学校に通っていた2年生の女子生徒が、「陰湿いじめ」が原因で退学し、転校を余儀なくされていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「いじめに対する学校の対応に…」直筆でつづられた「転退学願」昨年7月、当時2年生だったA子さんは、3泊4日の林間学校で、一部の生徒から懐中電灯の光を何度も目に当てられたり、容姿をからかわれたりした。その後も、複数の生徒