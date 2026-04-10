All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：草加せんべい（いけだ屋）／34票2位は、埼玉を代表する名産品「草加せんべい」です。日光街道の宿場町として栄えた草加市で生まれたこのお煎餅は、パリッとした食感と醤油