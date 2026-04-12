アディダスがサッカー日本代表のクリエイティブパートナーにAdoを起用したアディダス ジャパンは、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームのクリエイティブパートナーとして、歌い手・Adoさんを迎えた。ユニフォームに込めた想いを楽曲として表現する「ユニフォームソング」もアニメ風の新CMとともに発表し、大きな注目を集めている。今回のコラボレーションは、世界へ挑む圧倒的な表現力を持つAdoの姿が、日本代表の