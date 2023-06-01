フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一ペア（木下グループ）がTVCMに初出演することが決まった。Googleの新CMに4月17日から登場する。CMは?「GoogleChrome|りくりゅう『No.1を支える』 篇」と?「検索なら、Google|りくりゅう『涙もろいパートナー』篇」の2種類。?では、氷上での圧巻のパフォーマンスをCMならではのアングルで撮影し、GoogleCh