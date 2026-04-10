家を安く建てるにはどうすればいいのか。「不動産Gメン」として活動する滝島一統さんは「ハウスメーカーを比較するために住宅展示場を訪れるのはアリだ。だが、そこで営業マンから渡される『ある書類』には絶対にサインしてはいけない」という――。※本稿は、滝島一統『得する不動産バイブルハンコ押す前に読む本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazoka30※写真はイメージです - 写真＝iStock.com