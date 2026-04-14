3月30日にスタートしたNHK朝ドラ「風、薫る」。見上愛（25＝写真）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務めている。明治時代を舞台に、看護の世界に飛び込んだ2人のヒロイン、りん（見上）と直美（上坂）の物語だ。【もっと読む】女優・見上愛は“裏方志向”から表舞台に飛び出した愛されキャラ初回から14％台をウロウロしていた平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だが、4月7日放送の第6回で13.6％に。第2週（6〜