エミライは、iFi audioのネットワークプレーヤー/ストリーマー「NEO Stream 3」を4月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は178,200円前後。 最新世代のネットワーク・ストリーミングエンジンを搭載し、最大768kHzまでのPCMとDSD 512のネイティブ再生に対応。Tidal Connect、Spotify Connect、Roon、AirPlayに加え、新たにQobuz Connectもサポートし、Qobu