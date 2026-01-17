お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。「怖かった」という青春時代の思い出を回想した。

この日は伊藤英明がゲスト出演し、大阪グルメツアーを企画。そこで「青春時代」の話になった。浜田は全寮制で、校則の厳しい学校。「僕は寮に住んでいたので、青春と言われるものがね…奪われた」と笑った。

特に記憶に残っているのが「甘い物」。当時はなかなか食べることができなかった。浜田は「（寮の部屋で）一緒の先輩が、学校の番長」といい、その先輩が女子から人気があったため「いっぱいお菓子が来るねん」と差し入れがあったという。

日曜日になると、先輩はお菓子を食べるが、浜田にはもちろん「分けてくれへんよ」。ただ「機嫌のいいときだけ、板チョコをちょっと分けてくれる。それが唯一の糖分やった」と振り返った。

伊藤が「その人はどうしているんですか？会ったことないですか？」と聞くと、浜田は「ない」と即答。「会いに行きますか？」と伊藤に聞かれると、「いやいやいや。怖いわ！」と絶叫し、「メチャクチャ怖かった」と当時を思い出して震えていた。