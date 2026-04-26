大人気アニメ『ラブライブ！』の声優として知られる女性タレントが、浜田雅功に“首絞め”のリクエストをしたことが波紋を呼んでいる。「4月24日放送の『ハマダ歌謡祭』（TBS系）での一幕です。この日は『ラブライブ！サンシャイン!!』で姉妹役の降幡愛さんと小宮有紗さんが出演し、ヒット曲クイズに挑戦しました。3回目の出演となる降幡さんは冒頭から『今日、首絞められに来たんですよ、また』と発言し、『お願いします！』