5月17日スタートダウンタウン・浜田雅功の新たな冠番組「浜田雅功とアスリート幸福論」がテレビ朝日で5月17日に始まることになった。浜田にとってテレビ朝日での冠番組は26年ぶりということになる。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「初々しい」…35年前のダウンタウン、26歳この番組では、浜田が「芸能人格付けチェック」で共演してきたヒロド歩美と共にMCを務める。トップアスリートの人生を振り返りながら、彼