お笑いコンビ、ダウンタウンの浜田雅功が、63歳の誕生日を翌日に控えた10日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に、生配信で初出演した。「DOWNTOWN＋」の公式Xでこの日、「緊急告知」と題し「本日【18:00】ごろから生配信『浜田雅功のナマ生態』で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信」と投稿。生配信開始1時間前の投稿にもかかわらず、多くのファンらが視聴し、盛り上が