【モデルプレス＝2026/05/15】役所広司が主演を務めるNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」の配信月が2026年10月に決定。併せて、茺田雅功が出演することが発表された。【写真】芸能界の大御所、16年ぶりドラマ出演で役所広司のライバル役熱演◆濱田雅功、16年ぶりドラマ出演決定このたび、役所演じる俳優・高瀬川玄のライバルで売れっ子俳優の壬生大也を、茺田が演じることが決定。「検事・鬼島平八郎」（2