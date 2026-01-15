°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î63ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤Î´Ø·¸Àè¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É
ÃÎ¿Í¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºäÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦ÀÐ»³¼ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯11·î¡¢ÃÎ¿Í¤Î60Âå¤Î½÷À¤Î´Ø·¸Àè¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢½÷À¤Î¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤ÆÅÉÁõ¤òÇí¤¬¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î¶Ø»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ØÉÔÅöÍ×µá¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬µîÇ¯12·î¤ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£