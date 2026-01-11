高校サッカー選手権

第104回全国高校サッカー選手権大会は10日、国立競技場で準決勝2試合が行われ、昨夏のインターハイ王者・神村学園（鹿児島）はPK戦の末、尚志（福島）を破り、初の決勝進出を決めた。試合が決着した数秒後、神村学園の選手が敗れたチームをすぐに労うシーンが見られ、感動を呼んでいる。

両者譲らず1-1のままPK戦に突入。尚志10人目の西村圭人（3年）のシュートがポストに弾かれ、9-8で決着した。崩れ落ちる西村と歓喜のインターハイ王者。明暗が分かれたその直後、神村学園の選手が尚志のもとに駆け寄っていた。

1人ひとりと抱き合って健闘を称え合うワンシーン。試合終了の約30秒後に中継した日本テレビ系にも映し出され、その様子を目の当たりにしたX上のファンからも感激の声が寄せられた。

「尚志の選手が足つった時伸ばしてあげてるのも神村の選手だった」

「高校生のうちからこういう行動ができる選手は限られます」

「Jリーグでは見られない光景」

「両チーム素晴らしかった」

「相手チームを讃える子も素晴らしい」

神村学園は、12日の決勝で鹿島学園（茨城）と激突。夏冬2冠を狙う。



（THE ANSWER編集部）