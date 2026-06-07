国立競技場
『国立競技場』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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Jリーグ秋春制初開幕、花火2500発の演出に「東京五輪より豪華」の声
国立競技場での開幕セレモニーは花火や巨大LEDフラッグで彩られ豪華な演出となった
FOOTBALL ZONE
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J1開幕戦で観客数が33年ぶりに最多更新、6万3960人が国立に集結
横浜F・マリノス対鹿島アントラーズ戦に6万3960人が来場し新記録達成
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
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森保一監督、衝撃ゴールの横浜FMの16歳MF三井寺眞を絶賛
16歳4か月5日での得点は久保建英氏の記録を超え歴代2位の年少ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
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J1開幕戦の国立に史上最多6万3960人、鹿島が後半ATに2発で逆転勝利
開幕戦の横浜FM対鹿島戦にJ1最多の6万3960人が集まり超満員に
スポーツ報知
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Jリーグ開幕戦、史上最多の6万3960人 これまでの記録は6万3854人
FOOTBALL ZONE
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横浜FMの16歳FW三井寺眞がJ1史上最年少開幕スタメン
三井寺眞の16歳4か月5日スタメンはJ1史上最年少記録を大幅に更新する
ゲキサカ
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森保ジャパンが10月キリンカップでエクアドルと初戦、15年ぶり制覇を狙う
エクアドル・パナマ・ニュージーランドとトーナメント形式で争う大会で
サッカーダイジェストWeb
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森保ジャパンのキリンカップ初戦はエクアドル、15年ぶり優勝を目指す
日本代表は10月1日にエクアドルと対戦し15年ぶりの優勝を目指す
サッカーダイジェストWeb