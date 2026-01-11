「抹茶の奥深い香り」「満足感あり」【セブン-イレブン】今日のおやつはコレ♡「新作アイス」

肌寒い日が続く冬も、やっぱり食べたくなるアイスクリーム。【セブン-イレブン】では、アイスクリーム欲を満たす「新作アイス」を続々と発売しています。種類豊富なアイスクリームの数々は、つい手が伸びてしまいそうなものばかり。そこで今回は、おやつにもぴったりな新作アイスを紹介します。

和を味わうリッチな抹茶アイス

「井村屋 濃香宇治抹茶アイス」は、京都府産の蔵出し熟成宇治抹茶を使用した本格派の抹茶アイス。@miki__iceさんは「抹茶の奥深い香りと味わいを楽しめる」とコメントしています。宇治抹茶アイスの上には宇治抹茶あんがトッピングされており、奥行きのある抹茶の風味が期待できそう。温かい日本茶を添えて、ゆっくりと味わいたくなるアイスです。

ドバイチョコの人気はまだまだ健在

「赤城 チョコレートピスタチオアイス」は、SNSでも話題を集めたドバイチョコをモチーフにしたアイスとなっています。ベースとなるピスタチオアイスは、@miki__iceさんによると「なめらかでナッツ感のある味わい」とのこと。表面に施された分厚めなチョココーティングとワッフルクランチで、ドバイチョコの特徴であるサクサク感やパリパリ感が表現されています。

紫芋のやさしい甘みに癒される

夜アイス専門店【21時にアイス】が監修した「21時にアイス 紫芋モンブラン」。店舗で人気のフレーバーが手軽に食べられる、セブン限定商品です。底面にクッキーを敷き詰め、その上にはさっぱりとしたミルクアイス、濃厚な紫芋ソース、ほんのりやさしい甘さの紫芋アイスが重なっています。@miki__iceさんが「パフェらしい満足感ある仕上がり」とコメントしているように、ボリューム感はありますが、全体的に後味さっぱりなので筆者は飽きずに最後まで美味しく食べられました。

ご褒美にぴったりなパフェアイス

筆者も実食した「21時にアイス チョコバナナ」は、ミルクアイスにバナナ果肉ソースとチョコアイス、チョコソースと、ご褒美感のある組み合わせが特徴です。ミルクアイスはさっぱりしていて、チョコソースとチョコアイスは濃厚。とはいえ、チョコアイスがほんのりビターなのでミルクアイスと一緒に食べると、ほどよくマイルドな味わいに変わります。果肉入りのバナナソースも一緒に食べると、食べ応えがさらに増します。

食後のおやつにぴったりな【セブン-イレブン】の「新作アイス」。上品でリッチな味わいのものから、ご褒美感満点なパフェアイスまで種類豊富に揃っています。満足感高めなクオリティを楽しめるので、ぜひ近くの店舗で探してみて。

