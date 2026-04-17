甘酸っぱくて真っ赤な見た目が可愛いイチゴは、春のデザートに欠かせない特別なフルーツですね！ビタミンCも豊富で、ひと口食べるだけで気分をパッと華やかにしてくれます。今回は、おうちカフェや春のお祝いにもぴったりな、イチゴのデザート人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】憧れの味！ふわふわイチゴのショートケーキ堂々の第1位は、お祝い事にもぴったりな王道の「ショートケーキ」です！ふわふわ