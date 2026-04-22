サクサク、しっとり、もっちり、ふわふわ！？今や様々な食感や味が楽しめるみんな大好きなドーナツ。富士経済グループの調査によると国内のドーナツファストフード店の市場は2021年からの5年間で70％以上の成長が予測されているほど。今、ドーナツが大きな進化をとげ空前の大ブームとなっているのです。（客）「ドーナツはやってるけど、やっぱりおいしいし大好きなので色々なド&#12540