記事ポイントCAFE OHZANの春限定「マーガレット」ラスクが2026年4月4日発売キューブラスク5個入とスティックラスク3本入の2種類を展開花形チョコや金平糖で表現した手土産映えする華やかなデザイン CAFE OHZANが、マーガレットをモチーフにした春限定のチョコレートラスクを2026年4月4日から発売しています。花をあしらった大人可愛い見た目に、紅茶やはちみつレモンなどの風味を重ねた、この時期だけの特別感が魅力です。