都会の喧騒を忘れられる、幻想的な青の世界有楽町駅から徒歩約1分。「イトシアプラザ」4階にある「LAPIS BLEU TOKYO（ラピス ブルー とうきょう）」は、2025年12月にオープンしたばかりのレストラン。上品な“青”をコンセプトにした、唯一無二の世界観が魅力です。一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界。店内は海の美しい青と、波の白をイメージしたインテリアで統一されています。店名の「LAPIS BLEU」も、海を連想させるよ