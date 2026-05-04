俳優・坂上忍（58）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、MCを務めていたフジテレビ「バイキング」の裏話をぶっちゃける場面があった。「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏から「『バイキング』が始まる前に酒盛りしていたのは本当ですか?」と質問されると、坂上は「引き受けたときに、自分が演出する舞台の千秋楽が決まっていたんですよ」と切り出す。「朝まで飲み会になるんですけ