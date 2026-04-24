今年の母の日は、スイーツで“ありがとう”を届けてみませんか？銀座コージーコーナーから、見た目も味わいも華やかな母の日限定ケーキが登場♡2026年4月24日（金）より店頭予約がスタートし、家族みんなで楽しめる多彩なラインナップが揃います。大切なお母さんに、笑顔あふれるひとときをプレゼントしましょう。 シェアも楽しい華やかケーキ 母の日ベリーセレク