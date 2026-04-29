パリ発のラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」から、春にぴったりの新作アフタヌーンティーが登場。爽やかなグリーンをテーマにした「アフタヌーンティーヴェール」は、カカオの魅力を繊細に引き出したスイーツとセイボリーが楽しめる特別なひとときです。さらに、ランチメニューや限定エクレールも展開され、季節のご褒美時間