まるで光を身に纏うような、新しい香りの体験を。ISSEY MIYAKE PARFUMSから誕生した「ルミエールドゥ イッセイ」は、“Wearing Light（光を纏う）”をコンセプトにしたオードパルファム。自然の光がもたらす希望や喜びを香りで表現し、日常にそっと輝きを添えてくれる一本です。透明感あふれるボトルデザインとともに、五感で楽しむフレグランスの魅力をご紹介します♡ 光を纏うフレグランスの魅力 「ルミ