5月3日、バラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）の人気企画「新宿DASH」が放送された。番組内で元「TOKIO」の国分太一が肝いりの “ある企画” が危機的状況にあることが判明し、SNSをざわつかせている。注目されたのは、「新宿ミツバチ計画」。8人組アイドルグループ「timelesz」の松島聡と篠塚大輝が取り組んだが、この企画は厳しい状況に置かれていた。「2017年から『新宿DASH』のベース基