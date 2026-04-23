東京ディズニーシーでは開園25周年をお祝いするアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”」を開催中！今回は、アメリカンウォーターフロントに停泊するS.S.コロンビア号で開催されている、東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”をお祝いする「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を紹介します。 「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」S.S.コ