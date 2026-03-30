名古屋駅前のランドマークとして親しまれる「大名古屋ビルヂング」が、2016年3月9日のグランドオープンから10周年を迎える。そこで、2026年5月31日(日)まで、開業10周年を記念して「ミッフィー」とコラボした「miffy's joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」を開催中。館内のあちこちで、ミッフィーと一緒に楽しめる企画を実施している。【写真】ミッフィーでいっぱいの大名古屋ビルヂング大名古屋ビルヂングで5月31日(日)まで開