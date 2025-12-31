Âç¤ß¤½¤«¤ÎÄêÈÖ¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¼¡Âè¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ë¡¡°å»Õ¤¬´«¤á¤ë¡ÈÍ¥½¨¶ñºà¡É
¡¡12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤äºÌ¤ê¡¢±ïµ¯¤ÎÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñºà¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¶ñºà¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¾Â¢Ìç ÅÏ³¤¾Ã²½´ï¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë±¡Ä¹¤Ç¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤ÎÅÏ³¤µÁÎ´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¤È±ÉÍÜËþÅÀ¤Ë¡ª¡¡°å»Õ¤¬´«¤á¤ë¡ÈÍ¥½¨¶ñºà¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
¥¨¥ÓÅ·¤ËÃí°Õ
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÏ³¤¤µ¤ó¡Ö¤½¤Ð¤Ï¡Ø¼ç¿©¡áÃº¿å²½Êª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃº¿å²½Êª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤à±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¼ç¿©¤Ç¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ØÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤æ¤Ç¤½¤Ð100¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ìó130¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÌó4.8¥°¥é¥à¡¢»é¼ÁÌó1.0¥°¥é¥à¡¢Ãº¿å²½ÊªÌó26¥°¥é¥à¡¢¿©ÊªÁ¡°ÝÁíÎÌÌó3¥°¥é¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Ð¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ê1¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ëÃº¿å²½Êª¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý
¤½¤Ð¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ï¥Ç¥ó¥×¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãº¿å²½Êª¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ÌÍÎà¤Ç¤â¡¢ÀºÀ½¾®Çþ¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤ä¤äÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À®Ê¬É½¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢¤æ¤Ç¤½¤Ð1¿©¡ÊÌó200¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤ª¤è¤½6¥°¥é¥à¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÇÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÊäµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¡Ö¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡×¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥¨¥µ¡Ê¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î°ÂÄê¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê·ìÅü¤ÈÄ²¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¥¢¥ß¥Î»ÀÁÈÀ®
¤½¤Ð¤Ï¡¢¹òÎà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á´ÞÎÌ¤¬¤ä¤ä¹â¤¤¾å¤Ë¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Á´ÁØ¤½¤ÐÊ´¤Î¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö92¡×¤Ç¡¢¶¯ÎÏÊ´¡Ê38¡Ë¡¢ÀºÇòÊÆ¡Ê65¡Ë¤è¤ê¹â¤¯¡¢¡Ö¹òÎà¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼è¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¡¢°ß¤äÄ²¤ÎÇ´Ëì¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ä²³è¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢¤½¤Ð¤È¤¤¤¦¡Ö¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç´Ëì¥Ð¥ê¥¢¡¼¤äÄ²¤ÎÆ°¤¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤â¼è¤ì¤ë
¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ç¤½¤Ð100¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢Å´¡¢°¡±ô¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤â°ìÄêÎÌ´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ÏÅü¼Á¡¢»é¼Á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¼è¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Î½á³êÌý¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ä¶ÚÆù¡¦¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤Ë¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇÓ¤»¤Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ì°µ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃº¿å²½Êª¤¬¼çÂÎ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤â¤½¤³¤½¤³¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤½¤Ð¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¤½¤ÐÆÃÍ¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡Ö¥ë¥Á¥ó¡×
¤½¤Ð¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¡Ö¥ë¥Á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÌÍÎà¶ÈÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ç¾å¤²¤¿¤½¤ÐÀÚ¤ê100¥°¥é¥àÃæ¤Ë¤ª¤è¤½10¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥ë¥Á¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿ÍÁ°¡ÊÌó200¥°¥é¥à¡Ë¤Î¤½¤Ð¤Ç 20¥ß¥ê¥°¥é¥àÁ°¸å¤ò¼è¤ì¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Á¥ó¤Ï¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É·Ï¤Î¹³»À²½Êª¼Á¤Ç¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤«¤é·ì´É¤ò¼é¤ëºîÍÑ¤äÌÓºÙ·ì´É¤ÎÊÝ¸îºîÍÑ¡¢·ì°µ¡¦·ìÎ®¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ß¤äÄ²¤ÎÇ´Ëì¾ã³²¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥È¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª´«¤á¤Î¶ñºà¤Ï¡©
Q.Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤¤¶ñºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÉÍÜÌÌ¡¢ºÌ¤ê¡¢±ïµ¯Êª¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏ³¤¤µ¤ó¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ï¡ØºÙ¤¯Ä¹¤¯¡ÙÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¿©¤Ù¤ë¤ª¼é¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ºÌ¤ê¡¢±ïµ¯¤Î3¤Ä¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª´«¤á¤Î¶ñºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½çÈÖ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê1¡Ë¥ï¥«¥á¤ä¹ï¤ß¤Î¤ê¡¢¤È¤í¤íº«ÉÛ¤Ê¤É¤Î³¤ÁôÎà
³¤Áô¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÏÌÈ±Ö¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÂÎÄ´Á´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¦ÁÇ¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤âÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢¥ï¥«¥á¤ÎÎÐ¤ä¤Î¤ê¤Î¹õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãã¿§°ìÊÕÅÝ¤Î¤½¤Ð¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥·¥¤¥¿¥±¤ä¥·¥á¥¸¡¢¥Ê¥á¥³¤Ê¤É¤Î¥¥Î¥³Îà
¥¥Î¥³¤âÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤Ï¼ç¿©¤È¤·¤ÆÃº¿å²½Êª¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Î¥³¤ò¶ñ¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·²á¤®¤º¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¤¥¿¥±¤ä¥Þ¥¤¥¿¥±¤Ï¥°¥¢¥Ë¥ë»À¤Ê¤É¤Î¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß¡¢¤À¤·¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤È¤í¤í
Ä¹°ò¤ä»³°ò¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¡Ö¤È¤í¤í¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ð¥Í¥ÐÀ®Ê¬¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¾¯¤·¿©¤ÙÈè¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ç¤â¡¢¤È¤í¤í¤È°ì½ï¤À¤ÈÈæ³ÓÅª¤Ä¤ë¤Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×ÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Çò¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Åß¤Îµ¨Àá´¶¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë²¹ÀôÍñ¡¢·î¸«Íñ
Íñ¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È»é¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´Þ¤àÍ¥½¨¤Ê¿©ºà¤Ç¡¢¤½¤Ð¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊä¤¦¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²«¿È¤Î´Ý¤¤·Á¤Ï¡ÖÆü¤Î½Ð¡×¡Ö¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¡Ö±¿¤¬³«¤±¤ë¡×¡Ö¶â±¿¾å¾º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯¤âÃ´¤²¤Þ¤¹¡£²«¿È¤Î²«¿§¤ÈÇò¿È¤ÎÇò¤Ï¡¢Ãã¿§¤¤¤½¤Ð¤ä¤Ä¤æ¤Î¾å¤Ç¤è¤¯±Ç¤¨¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Ê¤ë¤È
¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ïµû¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿²Ã¹©ÉÊ¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¿§¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¤ªÀµ·î´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÄÌç´¬¤¡Ê¤Ê¤ë¤È¡Ë¤Ï¡¢±²´¬¤ÌÏÍÍ¤¬¡ÖÊª»ö¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë²ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦±ïµ¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶ñºà¤Ç¤¹¡£
¡Ê6¡Ë¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ä¾®¾¾ºÚ¡¢¿åºÚ¤Ê¤É¤ÎÀÄºÚ
ÎÐ¤ÎÌîºÚ¤ò°ìÉÊ²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢ÍÕ»À¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ä¾®¾¾ºÚ¤ÏÅ´Ê¬¤â¤¢¤ëÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¶ñºà¤Ç¤¹¡£
ÎÐ¿§¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¿§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê7¡ËÍÈ¤²Êª¡ÊÅ·¤×¤é¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¥¨¥ÓÅ·¤ä¤«¤ÍÈ¤²¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ó¡áÄ¹¼÷¡×¡ÖÍÈ¤²¤ë¡á±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤ËÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤è¤ë°ß¤â¤¿¤ì¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤òËÉ¤°ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÍÈ¤²Êª¤ÎÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤ò¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤·¡Ø¿©¸å¤¹¤°²£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²Êª¤ò¡È¥¼¥í¡É¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎÌ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ð¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤¬°Û¤Ê¤ë¡©
Q.¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Ð¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñºà¤äÌ£ÉÕ¤±¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÏ³¤¤µ¤ó¡Ö¤½¤Ð¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤æ¤ÎÌ£¤äÄêÈÖ¤Î¶ñºà¤Ë¤ÏÃÏ°è¿§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Î¤Ä¤æ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦´ØÅì
Ç»¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¿§¤âÌ£¤âÇ»¤¤¡Ö¹õ¤¤¤Ä¤æ¡×¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤ä½¡ÅÄÀá¤Ê¤É¤Î¤À¤·¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥¥ì¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦´ØÀ¾
º«ÉÛ¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¿§¤ÎÇö¤¤¡ÖÃ¸¤¤¤Ä¤æ¡×¡£¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤Ë¤âÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿¥Ë¥·¥ó¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¤Ë¤·¤ó¤½¤Ð¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸¿©¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¥·¥ó¤È¡¢¤À¤·Ê¸²½¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢³ûÆù¤ÈÄ¹¥Í¥®¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö³ûÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤ä¡¢¥¨¥ÓÅ·¤ò¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿Å·¤×¤é¤½¤Ð¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¤äÄ²³è¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö³¤Áô¤ä¥¥Î¥³Îà¡¢ÀÄºÚ¤Ê¤É¤ò¾¯¤·Â¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡ÖÍÈ¤²Êª¤ÎÎÌ¤ä»þ´ÖÂÓ¤ò¹©É×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤ò¤è¤ê°ßÄ²¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÇÕ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£