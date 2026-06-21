長寿
『長寿』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月1日
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ベン・アフレックがセレブ版クイズ番組で最高賞金100万ドルを獲得
ジェパディ王者とペアを組み100万ドル（約1億6000万円）を獲得し正解を確認
よろず~ニュース
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インフレ時代に持ち家と賃貸、90歳までの生涯費用を専門家が比較試算
90歳までの生涯収支を試算すると購入が賃貸より約171万円安くなるとのこと
プレジデントオンライン
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
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同志社大・米井教授が解説、脳と体を若返らせる快眠の新常識とは
ベストな睡眠時間は8時間でなく6時間半〜7時間半とされるという
プレジデントオンライン
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90歳を超えても元気な夫婦が毎食欠かさず食べていたものとは
多様性よりも本能に基づく安定した習慣と最低限の栄養確保が健康のカギという
プレジデントオンライン
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巻き肩・スマホ首を同時に改善する「胸ぐんぐん反らし体操」のやり方
肩甲骨を大きく動かすラジオ体操を毎朝3分行うことで症状が改善できるという
プレジデントオンライン