DeNA・牧が来年3月のWBCへ向け「新相棒」を試す。都内で愛用する野球用具メーカー「シュアプレイ」主催のミーティングに参加。「普段のバットが扱いづらくて“あれっ？”となった。何か変えないと（好成績に）戻れないと思った」と新バットを採用する可能性を明かした。

今季は8月上旬に「左親指付け根」を手術。5年目で初めて出場試合数が100試合に届かず93試合で打率・277、16本塁打、49打点に終わった。これまでバットは長さ85センチ、重さ870グラムを愛用していたが、リハビリ中に中大の先輩、神里から借りた86センチ、890グラムのバットがハマった。「芯の位置も違い1ミリ太い。すぐシュアプレイさんにお願いして作ってもらった。結果も出てないし、遠心力にヘッドの重みも感じる。きっかけにもなる」と説明。新相棒のテストは、1月の鹿児島自主トレで実施する予定で「選ばれたらレギュラーで出たい」と言うWBCでの世界一に照準を定め、振りまくるつもりだ。

また、前回大会での世界一に一緒に貢献した村上のホワイトソックス入りが決定。「活躍する姿を見たい。（同リーグで）一緒にやっていたことを誇りに思う。めちゃくちゃ頑張ってもらいたい」とエールを送った。

今季、一緒にプレーしていた左腕・ケイもホ軍の移籍が決まっただけに「友達がいて、いいんじゃないですか？友達でもないか。でも知っている人ですからね」と共闘を期待した。（大木 穂高）