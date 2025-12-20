ÂæÏÑÌµº¹ÊÌÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¡Ä3¿Í»àË´¡¢6¿Í¥±¥¬¡¡ÃË¤ÏÈÈ¹ÔÅÓÃæ¤ËÉð´ï¤Ê¤ÉÊä½¼¤«
ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»ÔÆâ¤Î±Ø¤Ê¤É¤Ç19Æü¡¢ÃË¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î19Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃÏ²¼Å´¡ÖÂæËÌ±Ø¡×¹½Æâ¤ÇÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÉÕ¶á¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ËÌá¤ê¡¢¿ÏÊª¤äÈ¯±ìÃÆ¤òÊä½¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢1±ØÎ¥¤ì¤¿Ãæ»³±Ø¤äÉ´²ßÅ¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢É´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿ÃË¤Ï27ºÐ¤Ç¡¢²áµî¤Ë¶õ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ç¯Á°¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤òÍýÍ³¤Ë½üÂâ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ïÅö»þ¤Ïµ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£