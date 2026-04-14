ヤクルトで14年間した西田明央氏ヤクルト一筋14年、捕手としてチームを支え、2024年に現役を引退した西田明央氏が、新たな舞台に挑んでいる。今季から台湾プロ野球（CPBL）の名門・中信兄弟で打撃戦略コーチに就任。異国の地で第一歩を踏み出した。チームを率いるのは、かつてオリックス、阪神でプレーした平野恵一監督だ。日本で直接言葉を交わした際、台湾で野球の普及に力を注いでいる姿勢に心を動かされた。「すごく興味が