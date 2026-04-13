沖縄県にある陸上自衛隊の与那国駐屯地に中距離地対空ミサイルを配備する計画について、地元の町長が容認する意向を小泉防衛大臣に伝えました。与那国町の上地町長は13日午後、防衛省を訪れ、小泉大臣と面会しました。上地町長は、中距離地対空ミサイル部隊の与那国駐屯地への配備を容認する方針を表明し、配備を巡る情報の開示を要請しました。上地与那国町長：町民の意見、議員の意見を、ちょっと感触を得ることができたので、中