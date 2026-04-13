高市早苗首相による「台湾有事」の発言をきっかけに、緊張状態が続く日本と中国。実際、台湾有事が起こる可能性はどれくらいあるのか。もし起こった場合にはどうなるのか。登録者数100万人を超える人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長に解説してもらう。 【画像】『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』 ※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（か