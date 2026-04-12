ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手（２８）が１１日の日本ハム戦（エスコン）の登板後、自身への怒りからベンチを殴打し左手を骨折。１２日に登録を抹消された。杉山は４点リードの９回に３番手として登板。２安打１四球１失点も勝利で試合を締めたがベンチに戻ると怒りを爆発させた。?台湾の至宝?徐若熙投手（２５）が所属するチームの悲劇を台湾メディア「ＴＳＮＡ」が速報。「まさに悲劇ソフトバンクの守護神・杉山が骨