次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第２回東海大熊本星翔・福島陽奈汰春のプロ野球キャンプでは、おもなメニューは午後３時頃に終了し、あとはいわゆる「自主練習」という段取りのチームがほとんどである。２月といえどもまだ明るい時間、こんな時間から引っ込んでしまうのはもったいない。なので、そこから近隣の高校のグラウンドに伺うことにしている。とりわけ、今年の九州の高校野球は人材豊富と聞いていた。そこ