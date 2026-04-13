デザインは日本人！台湾のスターラックス航空が公式SNSで、新たな特別塗装機「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」の塗装が完了したと投稿しました。この機体は胴体全面が「世界を驚かせるゴールド」（公式SNS）という異質のデザインとなっており、公式SNSが実機を公開したところ、多くの反響が寄せられています。【写真】えっ…これがファン驚愕の「世界最強級に”ド派手”極めし特別塗装機」全貌です「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」はエ