台湾・国民党の鄭麗文主席（左）と握手する中国共産党の習近平総書記＝10日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京共同】中国共産党は台湾に対する経済優遇策を発表した。国営通信の新華社が12日伝えた。習近平党総書記（国家主席）と台湾最大野党、国民党の鄭麗文主席（党首）による会談を受けて決めた。台湾で対中融和的な世論を高めたい思惑とみられる。国民党は台湾で経済効果をアピールし、2028年の次期総統選での政権