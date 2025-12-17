こども家庭庁の「令和６年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、青少年の98.2%が「インターネットを利用している」と回答したそうです。そのようななか、成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんは「スマホは、我々にまたとない利便性を与えてくれますが、同時に集中力を奪い、限りある受験生の勉強時間も奪っていきます」と警鐘を鳴らしています。そこで今回は、高橋さんの著書『スマホで受験に失敗する子どもたち』から、親子がスマホと上手く付き合っていく方法を一部ご紹介します。

結局、スマホは何歳から持つべきか？

「結局、スマホは何歳から持たせればいいですか？」

この質問は、保護者向けに行うスマホやＳＮＳに関するリテラシー講演でほぼ毎回のように聞かれる質問です。雑誌やテレビ、ウェブ記事などで、このテーマについてインタビューを受けるときも、必ずといっていいほど出てきます。

たしかに、聞きたくなる気持ちはよく分かりますよね。「結局、何歳なのか」――。

手っ取り早く正解を知りたいと思う方が多いのは当然でしょう。

では、私の答えは、どうか。一般的なケースを前提に考えた場合は、以下のようになります。

「子どもにとってスマホが必要で、本人が持ちたがり、さらに家庭でメリット・デメリットを十分に考えてメリットのほうが上回ったら、持たせてもいいでしょう」

つまり、「何歳から」という“年齢”だけで判断するのではなく、「その子どもにとって今が適切かどうか」を軸に考えることが大切です。ズバリ何歳と言い切るような明快な答えを期待していた方には、ちょっと肩透かしに感じられるかもしれません。しかし、必要性がないのにスマホを持つ意味はないし、必要性が出てきたらスマホを持つしかないのです。

必要性は環境に大きく左右されるため、これが正解とは一概に言えません。小学校低学年でもスマホしか選択肢がなく、保護者がしっかり管理できるのであれば、持ってもいいと思います。しかし、たとえ中学生でも、特に必要がない上、保護者が管理できない状態で持つのはおすすめできないのです。

もしあえて「スマホを持つのにふさわしい年齢」を設定するのであれば、

「小学生のうちはスマホを持つ必要はなく、キッズケータイやＧＰＳ端末で対応するのはいかがでしょうか。実際に必要性が高まるのは中学校入学後ですから、そのタイミングで使い方やルールについて家族で話し合い、対策をして持たせるのがいいでしょう」

というのが一つの考え方になるでしょう。

保護者なら誰でも子どもと連絡は取りたいですが、連絡さえ取れればいいのであれば、必ずしもスマホでなくてはならないというわけではありません。小学生ではスマホの機能を十分に生かし切れませんし、壊してしまうことも多いので、よほどしっかりした子でなければ持つのは早いと考えます。

スマホは便利でとてもいいものです。しかし、そもそもスマホは本体が非常に高額であり、毎月の月額料金も安くはありません。非常に多機能であり、誘惑が多い端末でもあります。必要性がないうちに、保護者が管理もできない状態で、依存やトラブルにつながるものを考えなしに与えてしまうのは、問題が大きいと思います。一度持ち始めると後戻りはできないため、よく考えて判断し、準備して持ち始める必要があるのです。

必要性

では、必要性が出るのはいつでしょうか。

具体的には、塾の送り迎えなどで必要、進学して電車通学になった、部活動の連絡で必要などが考えられますね。

たとえば、「友達みんなが持っているから」「ＬＩＮＥが使いたいから」「中学生になったから」といった理由でスマホを欲しがる子どもは少なくありません。しかし、これらは“必要性”とは言いません。

確かに、仲良しの友達がスマホを持っていたり、ＬＩＮＥで連絡を取り合っていたりするのを見て、自分も使ってみたい気持ちになることは分かります。ただ、それは「ほしい理由」であって、「必要な理由」ではないのです。

一方で、「中学生になってはじめて電車通学をするので、連絡が取れるようにしておきたい」「部活動で連絡にＬＩＮＥが使われるため、スマホが必要」といった理由であれば、そこには明確な必要性があります。それなら納得できますし、保護者としても前向きに考える余地があるのではないでしょうか。

「プレゼン」をしてもらう

「子どもがスマホを持ちたがっていて、毎日のようにねだられる。どうすればいいか」という相談も受けることがあります。男の子は興味を持ち始めるのが少々遅いようですが、女の子は小学生くらいからねだることが多いですね。

これに対しては、

「子どもが持ちたがったら、なぜ必要か、どのような使い方をするかについてプレゼンしてもらって判断しましょう」

と回答します。

そもそも子どもはスマホが好きで、使いたい、持ちたいと思うものです。けれど、ほしがるからといって準備もせずに与えてしまうのはおすすめできません。そこでプレゼンをしてもらうのです。

プレゼンしてもらうことのメリットは、子ども側がどうすれば保護者が納得してくれるのか、つまりどのような使い方をすれば保護者が許可するか、スマホの問題と適切な使い方について考えるきっかけになるためです。

子どもにはその視点を入れてプレゼンするよう声かけをして、もし考えが十分でなければ、「この使い方では、トラブルが起きるのが心配だからスマホの許可は出せない」でいいのではないでしょうか。

子ども側も考えて、自分からルールや約束を提案してくるかもしれませんね。

「パパやママがスマホに反対しているのは、YouTubeやＳＮＳばかり見て勉強しなくなるとか、夜中まで使ってしまうと心配しているからだと思う。スマホの利用時間は１日１時間以内、夜は使わないというルールにしたらどうかな？」などと子ども側から提案がきたら、素晴らしいですね。

子どもの提案をベースに、親子で話し合ってルールを決めることもできるでしょう。利用時間の長さ、利用時間帯、利用するアプリ、課金、投稿に関するルールなど、色々と考えられます。まだ安全利用のための視点が足りていないのであれば、保護者から提案して、考えてもらうのもいいですね。

保護者も子どもも合意が得られる使い方が見つかれば、安心してスマホを持ち始めていいかもしれません。

受験生の場合は…

ただし、受験生の場合は、少々話が違います。たとえば私なら、以下のようにアドバイスします。

「スマホにハマりすぎるリスクがあるので、受験生になってから持たせるのはおすすめできません。受験が落ち着いて、多少使いすぎても問題ない時期に持たせる方がいいでしょう」

スマホは、誰でも一度はハマってしまいますし、トラブルになるものです。非常に誘惑が強いので、できれば受験生のうちは距離を置くか、少なくとも時期をずらして持ち始める方が安心です。

特に持ち始めの時期は、刺激にも不慣れでハマりやすい傾向にあります。中学生全体でも、スマホを持ち始めたばかりの中学１年生の時期が一番トラブルになりやすい傾向にあります。次第にスマホに慣れるにつれてトラブルが減り、高校生になるとかなり落ち着くことが多いようです。

しかし当然、スマホを永遠に持たせない、持たないというわけにはいきません。ＩＣＴ活用能力も育たず、情報収集などの面でも不利になります。ある程度利用して慣れないとリテラシーも育たず、トラブルへの対処などもできないままになってしまいます。

つまり総合的に考えた場合、たとえば合格した後の中学１年、２年、高校１年、２年など、受験に響きづらい時期に持たせるのがいいのではないでしょうか。

そして、大学受験など、次に受験生になる前にスマホといい付き合い方ができるようになるのが理想の姿だと思います。

受験時にスマホを持ち始めるのはやめた方がいいとは言いましたが、受験生がスマホを持つのが悪いとか、不利になるというわけではありません。

本人が利用時間をうまく制限できる、または保護者が協力して管理できれば特に問題はないので、既に持っている方も心配しすぎないでくださいね。

スマホデビュー時期の二つの考え方

スマホを持ち始める時期には、大きく分けて二つの考え方があると思っています。

「できるだけギリギリまで持たせない派」と、「親が管理できる小さい頃から持たせてしっかり管理派」という二つの考え方です。それぞれで利があるし、どちらもよいと考えています。



できるだけギリギリまで持たせないというのは、子どもが成長して、知識が身につき、理解力や判断力などがある程度育ってから持たせるという考え方です。リスクや適切な使い方等についてもある程度理解できており、その分トラブルが減るのは間違いありません。車の免許でも、免許を取ったばかりの高校生は暴走や危険走行などが多いものですが、大人になってからは落ち着いてルールを守った運転をすることが多いですよね。未成年の自動車保険料は大人に比べて割高ですが、それくらい事故率が高いためです。

もう一つの、親が管理できる年齢から持たせるというのは、保護者が管理するのが前提となった考え方です。管理のためには、パスワードを教えてもらい、スマホを見せてもらう必要もあるかもしれません。

スマホの利用は難しいので、持ち始めたばかりの初期には、特に子どもと保護者が話し合い、協力し合うことが必要です。ＳＮＳにデビューしたての時には、ＬＩＮＥの書き方について指導し、問題あることを投稿していないか確認したいですよね。

しかし、子どもも中学生くらいになると、徐々に話を聞いてくれなくなる反抗期にさしかかります。子どもが保護者の話を聞いてくれないとか、パスワードを教えたり、スマホを見せたりなどの協力をしてくれない恐れがあります。

そこで、子どもが話をしっかり聞いてくれる時期、保護者がしっかり管理できる時期に持たせ始めようというわけです。

たとえば、小学校高学年ごろの時期であれば、まだ保護者の話も聞いてくれる上に、管理もしっかりできる状態でスマホを持ち始められます。反抗期の目安について、一般的には中間反抗期が７歳〜10歳、第二次反抗期が13歳〜15歳と言われており、11歳〜12歳の小学校高学年ごろの時期は比較的コミュニケーションがとりやすい子どもが多いと考えられている時期のため、その間に適切な利用についてしっかり学んでもらおうというわけです。

このように、ルールや約束を決め、制限機能などを駆使して練習させられるのであれば、小学校高学年から持ち始めるのも良い選択だと言えるでしょう。

「スマホを持たないか」と勧めたけれど…

ちなみに、我が家では息子に、小学校卒業のタイミングで「スマホを持たないか」と勧めたことがあります。

しかし、特殊な例だと思うのですが、私のテレビでのコメントや、執筆・監修したスマホリテラシー本などを見聞きしていたため、「スマホは怖いし、面倒くさいからいい」と持ちたがりませんでした。中学に入学してからも、それは変わりませんでした。

結局、中学１年生の１月頃に、ＬＩＮＥの利用だけ始めさせることにしました。きっかけは、部活で必要性が高まってきたことです。所属している部活では、ほとんどすべての生徒がＬＩＮＥを利用しており、連絡もＬＩＮＥグループだけで回っている状況でした。そのため、息子には部活の連絡が届かなかったという出来事がきっかけです。幸い、保護者同士のやり取りを通じて、そのことに気付くことができ、大きな問題はなかったのですが、ヒヤリとしました。

家にあった私のタブレットを渡してＬＩＮＥを始めさせたところ、利用し始めてすぐに友達と直接連絡が取れる楽しさに気付き、しっかりハマっていました。

結局、タブレットしか使っていなくても、ＬＩＮＥとYouTubeにハマったので、段階的に始めたのはよかったと思っています。制限しすぎてもインターネットとの良い距離の取り方がつかめないかと思い、あえてあまり制限していません。学校から貸与されたタブレット（ＧＩＧＡ端末）は、保護者では制限できないという理由もあります。

現時点では、タブレットでのＬＩＮＥとYouTubeで十分満足しているようですが、もう高校生になるので、そろそろスマホを持たせるつもりでいます。待ち合わせをして遊ぶことが増えたので外出先でも連絡が取れるようにしたいのと、フィッシングメール等スマホならではのリスクやトラブルを体験から学んでもらう必要があると考えるためでもあります。

※本稿は、『スマホで受験に失敗する子どもたち』（講談社）の一部を再編集したものです。