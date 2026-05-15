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親が長男を優遇する「長男教」の影響、きょうだい間格差、妻の幸福度低下…

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 親が長男を優遇する「長男教」は、長男や周囲にどう影響するのだろうか
  • 「きょうだい間の学歴の格差につながってしまう恐れがあるのでは」と識者
  • 長男が親の面倒を見ることになるケースもあり、妻の幸福度が下がる恐れも
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