女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫で俳優の吉田栄作（57）が育児についてのアンケートに答えた。内山は2021年11月に吉田と結婚。昨年9月10日に第1子誕生を報告。現在6カ月になったという。吉田はワンオペ育児はするか？という質問に内山は「します」と答え、誕生した「最初の1カ月くらいは仕事も調整してくれて。なのでその期間は一緒にいてくれた時間が長かっ