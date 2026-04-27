「第一志望に合格した時は、親子で抱き合って泣きました。3年間の努力が実を結んで本当によかった。でも、学費以外にこんなに出費があるなんて……」。10歳から始めた中学受験。大手塾の費用と受験料、3年間で300万円を超える「課金」の末に掴み取った私立中学の切符だった。世帯年収は1,000万円。地方であれば「高収入」とみなされる数字だが、都内の私立中学というリングに上がった途端、状況は一変する。入学後に次々と届く「見